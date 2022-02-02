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«Вы вот ни ростом, ни лицом не вышли»: племянница Абдулова раскритиковала его «сыновей»

Ирина попросила так называемых детей звезды показать «лобную часть».

«Вы вот ни ростом, ни лицом не вышли»: племянница Абдулова раскритиковала его «сыновей»
Александр Абдулов. Фото: Globallookpress.com

Племянница актера Александра Абдулова Ирина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что у нее есть большие сомнения насчет родства звезды с его не так давно объявившимися «сыновьями».

Ирина Абдулова
Ирина Абдулова. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«Вот вы ни ростом, ни лицом не вышли. Можно попросить открыть лобную часть».

Ирина Абдулова

Между тем один из предполагаемых сыновей Александра Абдулова Сергей Шиподько заявил, что у него «проблемы с волосами», поэтому открывать лобную часть он не намерен.

Напомним, что не так давно у Александра Абдулова «нашлись» сразу два внебрачных сына. Один из них Александр Коваль, у матери которого якобы был роман с актером. Второй – Сергей Шиподько. Он уверяет, что ему мать перед смертью сообщила о родстве молодого человека с актером.

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Александр АбдуловАлександр КовальИрина АбдуловаПрограмма "Пусть говорят"Сергей Шиподько