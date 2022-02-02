Сеть доставки роллов: Александр Ревва затеял новый бизнес

Александр Ревва, который также известен под псевдонимом Артур Пирожков, начинал свою карьеру в КВН. Дальше – больше: «Камеди Клаб», песни, продюсирование и игра в кино. Теперь неугомонный шоумен решил построить бизнес в сфере питания. Накануне Ревва сообщил в своем инстаграме о том, что запустил сеть доставки роллов.

«Я со своей мега профессиональной командой с душой и творчески разработали крутые авторские рецепты, технологию и меню. Рыбка и все продукты самые свежие. Цены – на любой кошелек. Доставляем максимально быстро. Начнем спокойно и ответственно, пока с двух городов — Нижневартовск и Комсомольск-на-Амуре»,- написал Ревва.

Напомним, ранее свои таланты в общепите реализовал другой юморист — Гарик Харламов. Летом прошлого года он запустил авторский проект по изготовлению хот-догов.

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