Пачка денег и карты: Седокова показала содержимое своей сумочки

Недавно певица с семьей перебралась в Майами.

В январе Анна Седокова с мужем-баскетболистом и сыном Гектором перебралась в Майами. Певица арендовала виллу с бассейном, за которую ей придется платить почти четыре миллиона рублей в месяц. Судя по всему, проблем с финансами у артистки нет. Об этом певица заявляет буквально на каждом шагу.

В своем инстаграме она показала содержимое сумочки. Анна достала из нее солидную пачку пятитысячных купюр и метафорические карты.

Напомним, в конце прошлого года Седокова отметила свое 39-летие. В этот же день певица сообщила, что запускает собственный онлайн-курс, в рамках которого будет учить дам зарабатывать на жизнь самостоятельно и не зависеть от мужчин. К слову, ранее бывший безработным Янис Тимма теперь играет в одной из низших баскетбольный лиг США.

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