«Мы были влюблены друг в друга»: Светикова раскрыла детали романа с Мигелем

Певица Светлана Светикова призналась, что в первый раз целовалась с этой жизни с популярным сейчас режиссером и хореографом Мигелем.
«Мы были влюблены друг в друга. Сейчас мы до сих пор сохраняем очень близкие дружеские отношения. Мы родные люди. Я очень его люблю и уважаю».
Как отметила Светлана Светикова, многие считают, что она выглядит моложе своих лет. По словам певицы, надо быть просто естественной и не заморачиваться. Сама звезда после тридцати лет вообще перестала краситься, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
Напомним, что Светлана Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. У пары двое детей – сыновья Милан и Кристиан.
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