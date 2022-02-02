«Мы были влюблены друг в друга»: Светикова раскрыла детали романа с Мигелем

Как отметила певица, они до сих пор родные люди.

Певица Светлана Светикова призналась, что в первый раз целовалась с этой жизни с популярным сейчас режиссером и хореографом Мигелем.

«Мы были влюблены друг в друга. Сейчас мы до сих пор сохраняем очень близкие дружеские отношения. Мы родные люди. Я очень его люблю и уважаю». Светлана Светикова

Как отметила Светлана Светикова, многие считают, что она выглядит моложе своих лет. По словам певицы, надо быть просто естественной и не заморачиваться. Сама звезда после тридцати лет вообще перестала краситься, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Светлана Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. У пары двое детей – сыновья Милан и Кристиан.

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