«Благодаря мне не стало больше на бабушку, которую кинули с квартирой»: сын Алибасова — о Шукшиных

Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что продолжит быть на стороне актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую, как он считает, дочь Ольга хочет оставить ни с чем, завладев всем наследством матери.
«Лидия Николаевна 14 января говорила моему отцу, что едет на обследование в больницу. Потом выяснилось, что дочь Оля отправила ее в пансионат. После Лида сказала, что не ездила на обследование. Сказала, что ее дочь Оля заболела коронавирусом, поэтому уехала из своей квартиры. Лидией Николаевной во всей этой истории просто манипулируют».
Как отметил Бари Алибасов-младший, Ольга Шукшина сама говорила, что отправила мать в пансионат, потому что за ней нужно все время наблюдать. «Я бы в эту историю поверил, если бы они не меняли каждый день свои версии. Теперь в карман Алибасова Оля залезть не сможет, поэтому она переключилась на мать. Как только я предложил жениться на Лидии Николаевне, так они сразу забрали ее из пансионата. Благодаря мне не стало в России больше на одну бабушку, которую кинули с квартирой», — заметил сын Алибасова.
Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина три дня провела в пансионате для пожилых людей. Сейчас актриса находится в своей квартире на улице Бочкова.
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