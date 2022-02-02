«Благодаря мне не стало больше на бабушку, которую кинули с квартирой»: сын Алибасова — о Шукшиных

Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что продолжит быть на стороне актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую, как он считает, дочь Ольга хочет оставить ни с чем, завладев всем наследством матери.

«Лидия Николаевна 14 января говорила моему отцу, что едет на обследование в больницу. Потом выяснилось, что дочь Оля отправила ее в пансионат. После Лида сказала, что не ездила на обследование. Сказала, что ее дочь Оля заболела коронавирусом, поэтому уехала из своей квартиры. Лидией Николаевной во всей этой истории просто манипулируют». Бари Алибасов-младший

Как отметил Бари Алибасов-младший, Ольга Шукшина сама говорила, что отправила мать в пансионат, потому что за ней нужно все время наблюдать. «Я бы в эту историю поверил, если бы они не меняли каждый день свои версии. Теперь в карман Алибасова Оля залезть не сможет, поэтому она переключилась на мать. Как только я предложил жениться на Лидии Николаевне, так они сразу забрали ее из пансионата. Благодаря мне не стало в России больше на одну бабушку, которую кинули с квартирой», — заметил сын Алибасова.

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина три дня провела в пансионате для пожилых людей. Сейчас актриса находится в своей квартире на улице Бочкова.

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