«Сейчас ее сложно узнать»: что известно о возлюбленной Скриптонита

Рэпер из Казахстана Скриптонит не любит говорить о личной жизни. Однако как стало известно, вот уже два года музыкант встречается с девушкой из Евпатории – 23-летней Александрой Фишер. Несколько лет назад она перебралась в Москву, где все и закрутилось. Судя по инстаграму брюнетки, она мастер тату.

«В школе она была другой, поэтому сейчас ее сложно сразу узнать. Помню, что всегда красила волосы в разные цвета, много шутила. Короче говоря, была «на приколе». Я ее часто за смену имиджа подкалывал по-доброму, — рассказал одноклассник Александры «Комсомольской правде Крым».

Сам же Скриптонит никак не реагирует на внезапно всплывшие подробности личной жизни. Но под совместной фотографией пары подписчики подметили, что нынешняя девушка очень похожа на бывшую возлюбленную рэпера — Нигору, которая родила от него сына Лучи.

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