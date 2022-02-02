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«Как у матери с дочерью»: Анастасия Решетова «уколола» Симону Юнусову

Модель так и не дождалась предложения руки и сердца от Тимати, которому родила сына Ратмира.

«Как у матери с дочерью»: Анастасия Решетова «уколола» Симону Юнусову
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

На протяжении почти пяти лет Тимати встречался с моделью Анастасией Решетовой. Она родила рэперу сына Ратмира, но так и не дождалась заветного предложения руки и сердца. По слухам, строгий отбор претенденток на статус жены Тимура проводит его мама – Симона Юнусова.

Накануне Анастасия решила пооткровенничать со своими фанатами.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

«Скажу лишь одно – я всегда мечтала, чтобы мои отношения со свекровью были подобны отношениям матери и дочери», — написала Решетова в своем инстаграме.

Напомним, ранее 62-летняя Симона рассказывала, что ее будущей невестке необходимо будет искать компромиссы в общении со свекровью, а еще как можно чаще проводить время вместе и ходить в кафе.

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