«Я всега буду на стороне богини»: Джигурда поддержал Волочкову после расставания с новым возлюбленным

На днях балерина объявила о том, что снова свободна.

Недолго фанаты радовались за новое счастье Анастасии Волочковой. На днях балерина объявила о расставании со своим новым возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Пара вместе отдохнула на Мальдивах, отметила 46-й день рождения Анастасии, а спустя несколько дней Волочкова обвинила Сергея в том, что он хотел простого пиара на ее имени. Правда, позже отметила – они останутся друзьями.

Тем временем лучший друг Волочковой Никита Джигурда поддержал Анастасию в своем инстаграме.

«Что бы не делала Анастасия Волочкова, я всегда буду на стороне богини, ибо сбивающую в кровь свои босые ноги, богиню Волочкову любят Боги», — написал Джигурда и поделился совместными кадрами.

Напомним, с Сергеем Кузнецовым, который работает управляющим банным комплексом в Подмосковье, Волочкова познакомилась в «Давай поженимся!» накануне Нового года.

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