«Зачем они это делают?»: Бородина намекнула на возвращение бывшего

В августе прошлого года Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым после шести лет брака. Телеведущая намекала на измены мужа. В первые месяцы после развода бизнесмен молчал, а недавно начал открыто говорить о том, что бывшая жена изменила ему с лучшим другом.
В своем инстаграме Ксения поделилась юмористическим роликом, в котором намекнула на возвращение бывшего.
«У каждой девочки, был бывший, который хотел вернуться. Или который пишет по пятницам или когда напился в пятницу, или когда его бросила очередная и он понял, что ты любовь всей его жизни. Как вы думаете, зачем они это делают?» — написала Бородина.
Напомним, в эти дни Курбан Омаров отдыхает с новой возлюбленной Виолеттой в Таиланде.
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