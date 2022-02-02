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«Какая красивая, ангел!»: средняя дочь Михайлова подросла и стала копией папы

У Стаса Михайлова большая дружная семья с многочисленными любимыми детьми.

«Какая красивая, ангел!»: средняя дочь Михайлова подросла и стала копией папы
Стас и Инна Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Стас Михайлов – не только популярный артист, но и счастливый многодетный папа. От прошлых браков он воспитывает сына Никиту и дочь Дарью.

В отношениях с нынешней женой Инной Михайловой у него две дочки – Иванна и Мария. Также певец в прекрасных отношениях с падчерицей Евой и Андреем Канчельских.

Инна Михайлова обнародовала в личном блоге кадр, сделанный в домашней обстановке, запечатлев эмоциональную реакцию мужа и дочки Иванны на просмотр чемпионата по теннису Australian open и игру российского спортсмена Даниила Медведева.

Многие подписчики Инны были очарованы средней дочкой Стаса Михайлова, которая подросла и стала еще больше походить на своего знаменитого отца.

Стас Михайлов со средней дочкой.
Стас Михайлов со средней дочкой. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

«Иванка очень красивая девочка, копия папа», «Красивая семья. Иванка красивая такая», «Какая красивая девочка, ангел», «Иванка просто чудо!», «Папина красавица Иванна!», «От Иванки глаз не оторвать», — восхитились люди в комментариях.

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Иванна МихайловаИнна Михайловановости шоу-бизнесаСтас Михайлов