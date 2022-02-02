«Какая красивая, ангел!»: средняя дочь Михайлова подросла и стала копией папы

У Стаса Михайлова большая дружная семья с многочисленными любимыми детьми.

Стас Михайлов – не только популярный артист, но и счастливый многодетный папа. От прошлых браков он воспитывает сына Никиту и дочь Дарью.

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В отношениях с нынешней женой Инной Михайловой у него две дочки – Иванна и Мария. Также певец в прекрасных отношениях с падчерицей Евой и Андреем Канчельских.

Инна Михайлова обнародовала в личном блоге кадр, сделанный в домашней обстановке, запечатлев эмоциональную реакцию мужа и дочки Иванны на просмотр чемпионата по теннису Australian open и игру российского спортсмена Даниила Медведева.

Многие подписчики Инны были очарованы средней дочкой Стаса Михайлова, которая подросла и стала еще больше походить на своего знаменитого отца.

«Иванка очень красивая девочка, копия папа», «Красивая семья. Иванка красивая такая», «Какая красивая девочка, ангел», «Иванка просто чудо!», «Папина красавица Иванна!», «От Иванки глаз не оторвать», — восхитились люди в комментариях.

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