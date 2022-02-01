«Когда на море качка»: Нетребко в модной «куртке Франкенштейна» устроила танцы на катере

Анна Нетребко отправилась в путешествие не в самую лучшую погоду.

Оперная дива Анна Нетребко – большая любительница путешествий, экскурсионных прогулок и активного отдыха. Каждый раз, когда у нее есть возможность, она спешит познавать мир вокруг. Правда далеко не всегда этот мир улыбается популярной певице.

В личном блоге звезда показала поклонникам один из таких туров, когда она отправилась на морскую прогулку и именно в этот момент поднялись приличные волны. Артистка призналась, что ее стало мутить, но неунывающая знаменитость придумала, как отвлечь себя от этого состояния. Недолго думая, Анна Нетребко устроила задорные танцы под песню Евгения Осина «Морячка».

«А когда на море качка,

И бушует ураган,

Приходи ко мне, морячка,

Я тебе гитару дам», — пелось в композиции.

А Анна Нетребко лихо отплясывала в модной «куртке Франкенштейна» под веселые ритмы, несмотря ни на что.

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