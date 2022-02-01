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Мама в зеленом, дочь в розовом: Элла Суханова и ее крошка Эвелина вышли на прогулку в модных пуховиках

Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова стильно наряжает полуторагодовалую наследницу.

Мама в зеленом, дочь в розовом: Элла Суханова и ее крошка Эвелина вышли на прогулку в модных пуховиках
Элла Суханова. Фото: instagram.com/eshli_see/

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой летом 2020 года. Сейчас ее дочери Эвелине полтора года.

Элла Суханова довольно часто показывает малышку в микроблоге, и ее подписчики каждый раз восхищаются тем, какой хорошенькой девочкой растет крошка Эвелина. Дочка Эллы явно унаследовала ее красоту.

Элла Суханова старается модно наряжать свою подрастающую наследницу. На прогулку зимним вечером мама и дочка вышли в пуховиках.

Элла Суханова облачилась в ярко-зеленый дутик, а на Эвелину надела комбинезон припыленно-розового оттенка, который очень идет малышке.

Элла Суханова на прогулке с дочкой Эвелиной
Элла Суханова на прогулке с дочкой Эвелиной. Фото: instagram.com/eshli_see/

В кадре, которым экс-участница «Дома-2» поделилась в микроблоге, она и ее дочка лучезарно улыбаются фотографу. В его роли, скорее всего, выступил муж Эллы Сухановой.

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