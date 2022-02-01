«Мощь!»: дочь Шукшиной в лосинах с черепами поиграла накаченными бицепсами на публику

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна похвасталась своими спортивными достижениями из тренажерного зала. Анна Трегубенко не на шутку полюбила занятия бодибилдингом и сейчас ее фигуре может позавидовать даже мужчина.

В личном блоге внучка Василия Шукшина обнародовала видео, представ на нем в топе бра и лосинах с принтом в виде черепов. Анна прокачала бицепсы, грудные мышцы и спину.

«Анечка, мощь!», «Умница и красавица», «Я смотрела на черепа», «Отличная фигура!» — откликнулись в комментариях подписчики.

К слову, ранее Анна Трегубенко сетовала, что ее мама Мария Шукшина с трудом терпит ее хобби, а бабушка Лидия Федосеева-Шукшина вообще его не понимает.

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