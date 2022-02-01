Галкин поддержал пострадавшую от последствий «омикрона» Ротару

София Ротару перенесла «омикрон», по словам 74-летней певицы, болезнь прошла с осложнениями. Сейчас вирус отступил, но она по-прежнему находится под наблюдением докторов.

Многочисленные поклонники, родственники и коллеги-артисты стараются в настоящий момент поддержать любимицу публики. В комментариях ее блога даже отметился Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, которую всю жизнь считали главной конкуренткой Софии Ротару.

«Дай Бог здоровья!» — пожелал комик народной артистке СССР.

Сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко поблагодарил за теплые слова юмориста. «Мама, мы вместе!» — также написал наследник певицы.

«Здоровья и восстановления!» — пожелал композитор Игорь Николаев. «Скорейшего выздоровления и уверен все будет хорошо», — обозначился Николай Басков.

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