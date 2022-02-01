Муцениеце после советов Хромченко выбрала трендовый пуховик-баллон и шапочку самого модного цвета

Агата Муцениеце поддержала тренд на пуховики-баллоны с металлическим отливом, облачившись в него во время загородного отдыха.

О том, что серебристые куртки дудун актуальны ранее рассказывала Эвелина Хромченко во время эфира «Модного приговора» на Первом канале. Она также говорила, что востребованы пуховики с лаковым блеском, ярко-оранжевые, мини и, напротив, макси в стиле «одеяло для слона».

Муцениеце также выбрала другую трендовую вещь — шапочку бини и шарфик к ней оттенка «барвинок» или перванша. А он в этом сезоне является самым модным благодаря Институту цвета Pantone, который провозгласил его главным в 2022-м.

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