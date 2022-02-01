Лев Лещенко – первый джентльмен советской эстрады
Видео
Как организовать хранение в гардеробе: 10 правил идеального шкафа
Видео

Муцениеце после советов Хромченко выбрала трендовый пуховик-баллон и шапочку самого модного цвета

Институт Pantone назвал оттенок «барвинок» главным в 2022 году.

Муцениеце после советов Хромченко выбрала трендовый пуховик-баллон и шапочку самого модного цвета
Агата Муцениеце. Фото: Global look press.

Агата Муцениеце поддержала тренд на пуховики-баллоны с металлическим отливом, облачившись в него во время загородного отдыха.

Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

О том, что серебристые куртки дудун актуальны ранее рассказывала Эвелина Хромченко во время эфира «Модного приговора» на Первом канале. Она также говорила, что востребованы пуховики с лаковым блеском, ярко-оранжевые, мини и, напротив, макси в стиле «одеяло для слона».

Муцениеце также выбрала другую трендовую вещь — шапочку бини и шарфик к ней оттенка «барвинок» или перванша. А он в этом сезоне является самым модным благодаря Институту цвета Pantone, который провозгласил его главным в 2022-м.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Агата МуцениецепуховикПуховикиХромченкочто модноЭвелина Хромченко