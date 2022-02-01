«Возможно, я на шестом месяце»: Анастасию Решетову поздравили с беременностью

За последние несколько месяцев Анастасия Решетова заметно поправилась. Бедра модели заметно округлились, да и она сама не отрицает, что набрала несколько лишних килограммов. Поклонники бывшей невесты рэпера Тимати гадают, из-за чего произошли такие изменения. Многие предполагают, что Решетова беременна и решили поздравить девушку с таким событием.

«Спасибо! Вот это новости! Возможно, я на шестом месяце поедания хлеба с маслом», — посмеялась модель в своем Instagram.

У Анастасии уже есть сын от Тимати. Мальчика назвали Ратмир. Однако мама рэпера Симона никак не хочет признавать материнских заслуг модели. Подписчики заметили, что мальчик в свои три года очень хорошо разговаривает, на что бабушка подметила, что это заслуга нянь.

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