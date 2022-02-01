В черно-красных тонах: Барановская показала интерьер и праздничный стол в своем особняке

Телеведущая подготовилась встречать китайский Новый год. Она устроила светский прием у себя дома.

Юлия Барановская давно стала частью светского общества. Ее зовут на премьеры, ужины в дорогостоящих ресторанах и вечеринки. После расставания с Андреем Аршавиным она стала строить карьеру на телевидении и добилась успеха.

Примечательно, что Юлия воспитывает троих детей. Но это не мешает ей регулярно путешествовать и участвовать в разных съемках.

больше по теме Салатовый или небесно-голубой: Барановская продемонстрировала два стильных костюма с жакетом на запах Телеведущая решила похвастаться яркими и женственными образами.

И если Новый год Барановская встретила на работе, то теперь ей выпал шанс отпраздновать его дома. 1 февраля в честь китайского Нового года она устроила дома банкет.

Телеведущая украсила свой особняк ветками сакуры и китайскими фонариками. Также она похвасталась праздничным столом, который был оформлен в черно-красной гамме. На столе были черные и бледно-розовые тарелки, а также глянцевые черные бокалы. Букеты с алыми ветками и веера украшали стол.

К слову, Барановская также показала лаконичный интерьер, светлые стены и пол. На стенах висят портреты ее детей.

«По китайскому календарю сегодня в 00:03 наступил год Водяного Тигра. Поздравляю всех с праздником! Согласно легенде, когда-то в Китае жил монстр Нянь, который пожирал все на своем пути. Но однажды народ заметил, что он боится красного цвета и шума, именно поэтому традиционно к Китайскому Новому году люди украшают свои дома в соответствующий цвет, а завершают праздник торжественным ужином в кругу близких», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как дома у Юлии красиво. Многие адресовали ей комплименты. «Очень стильно!», «Это просто нереально красиво!», «Интересно, кто придет», «Так красиво и со вкусом», — прокомментировали пост подписчики.

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