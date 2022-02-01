«Фото из нашей молодости»: Шуфутинский показал редкие кадры посиделок с Лещенко в СССР

Льву Лещенко исполнилось в первый день февраля 80 лет.

1 февраля в день 80-летия народного артиста Льва Лещенко 73-летний шансонье Михаил Шуфутинский разворошил личные архивы. И нашел среди них несколько редких кадров с музыкантом.

На фото советских времен оба артиста пышут энергией, красотой и выглядят настоящими модниками.

«Дорогой Лев Валерьянович! Поздравляю тебя с юбилеем! Золотой голос России, великое достояние нашей великой страны — это ты! Я счастлив, что знаю тебя много лет, практически всю жизнь. Дружба с тобой бесценна! Публикую фото из моего архива, из нашей молодости.

Живи долго и счастливо, а мы, все твои друзья, будем восхищаться твоим великолепным голосом и наслаждаться нашей дружбой!» — написал в микроблоге Михаил Шуфутинский.

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