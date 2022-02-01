Русалочка: Дарья Пынзарь покрасовалась в костюме мятного оттенка на берегу моря

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем Пынзарь уже несколько лет живут на две страны — Россию и Турцию.

В данный момент пара находится в Аланье, где у Дарьи и Сергея есть бизнес, связанный с недвижимостью.

Но в Турции они не только работают, но и отдыхают, наслаждаясь комфортной температурой воздуха.

Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала без верхней одежды и шапочки на берегу моря.

Дарья Пынзарь облачилась в брючный костюм нежно-мятного оттенка, гармонирующий по цвету с морем. Своим видом Дарья Пынзарь напомнила нежную Русалочку из сказки.

Под фото Дарья Пынзарь порассуждала о необходимости позитивного мышления для достижения успеха.

«Огромная мода сейчас на все подобные курсы «мысли позитивно», но вы всегда должны видеть эту грань жизни и быть готовыми к любому исходу событий. Только ваш труд, упорство приведут вас к цели. Никакая карта желаний без ваших усилий не поможет, честно», — написала Дарья Пынзарь.

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