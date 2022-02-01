Не хуже Лизы Галкиной! Надя Пескова с длинной косой и в платье показала мастерскую игру на пианино

В семь лет младшая дочь Татьяны Навки отлично справляется с нотной грамотой.

Россияне с удовольствием наблюдают за жизнью своих любимцев — звезд. Однако с неменьшим любопытством они взирают и на жизнь их отпрысков, особенно, когда они по-настоящему талантливы.

Дочь артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза — одна из тех звездных наследниц, за чьим развитием наши соотечественники следят с особым вниманием. Малышка отличается харизматичностью и артистизмом, а ее знаменитые родители часто демонстрируют ее успехи в социальных сетях. Многие, к примеру, помнят ее музыкальные импровизации у фортепиано с Аллой Борисовной.

Но, как оказалось, весьма недурно играет на пианино и другая знаменитая наследница — Надя Пескова, дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Увидев ее игру в Instagram, некоторые фолловеры были удивлены, ведь они уже привыкли наблюдать Наденьку на льду, на соревнованиях или в спектаклях, но совсем не знали о ее музыкальном таланте.

«Что за милый ребенок!», «Какая умничка, Наденька!», «Надюша, ты у нас и пианистка, ничего себе как классно!», «Умничка, браво, звездочка», — восхитились фолловеры.

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