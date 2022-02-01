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«На чиле, на расслабоне»: похудевшая Саша Черно покрасовалась в лимонном монокини в Доминикане

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно продемонстрировала свою фигуру в бассейне.

«На чиле, на расслабоне»: похудевшая Саша Черно покрасовалась в лимонном монокини в Доминикане
Саша Черно. Фото: instagram.com/aleksandra_og/

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно вместе с мужем Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном уже несколько дней отдыхает в Доминикане.

Здесь Саша Черно вовсю демонстрирует результаты работы над собой. За последние несколько месяцев она избавилась от пары десятков килограмм, а потому в Доминикане смело позирует в купальниках.

Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала в ярком монокини оттенка лимона. Саша лежит у бассейна, вытянув ножки.

Саша Черно в лимонном монокини
Саша Черно в лимонном монокини. Фото: instagram.com/aleksandra_og/

«На чиле, на расслабоне. Как думаете, какой у меня вес на данный момент? Интересно», — поинтересовалась у своей аудитории Саша Черно.

Подписчики сделали ей комплименты, отметив, что Саше Черно очень идет ярко-желтый цвет купальника. Они заявили, что им все равно, что показывают весы, когда на них становится Саша Черно.

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