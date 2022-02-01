«Я отвез Аллу в роддом»: бывший муж Бородиной Омаров вспомнил о появлении сына на свет

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров отмечает важную для себя дату.

Первого февраля четырнадцать лет назад он впервые стал отцом.

Курбан Омаров вспомнил об этом трепетном дне, рассказав о нем подписчикам.

«1 февраля 2008 года родился Омар. С тех пор прошло 14 лет, а помню этот день как вчера. Я отвез Аллу в роддом, приехал домой, и через недолгое время она мне позвонила и сказала, что у нас родился мальчик. Следующие два дня я уже не помню», — признался Курбан Омаров.

Счастливый отец добавил, что очень гордится сыном. В свои четырнадцать лет Омар Омаров сумел добиться многого. И это радует папу подростка.

«У него крепкий, волевой характер, острый ум и большое сердце. Он сообразительный, сильный и при всех своих возможностях все равно остается скромным, застенчивым парнем. С днем рождения, Омар!» — поздравил сына Курбан Омаров.

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