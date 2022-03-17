Широкие брови, умытое лицо без макияжа: как Водянова выглядела в юности и какой стала в свои 40 лет

История этой простой девушки из Нижнего Новгорода напоминает сказку наяву о Золушке. Первый брак с британским аристократом Джастином Портманом и появление троих детей — Лукаса, Невы и Виктора. Блистательная карьера манекенщицы. Испытание любовью и новый союз с богатейшим наследником Антуаном Арно.

Следом рождение еще двоих сыновей — Максима и Романа. Такой круговорот и судьбоносные перипетии отразились на модели. Наталья Водянова хотя и не является юной девушкой, выглядит просто восхитительно. В свои сорок лет она, как и прежде, практически не пользуется макияжем, отдавая предпочтение естественности. Ну а широкие густые брови манекенщицы стали ее фирменной изюминкой, как и природный светло-русый оттенок волос.

Такое чувство, что Наталья знает секрет молодильных яблочек. Или же она поселилась в морозильной камере. Годы идут — она все также хороша. Время не властно над ее красотой. А ведь на пятки звездной маме наступает ее дочка Нева. Они вместе участвуют в фотосессиях и рекламных компаниях.

А вот, что о первой встрече с Натальей Водяновой говорил в интервью французский бизнесмен Антуан Арно. Увидев русскую красавицу-модель он просто потерял дал речи. Его заворожил тот магнетизм и энергия, которую источала Водянова. Прости мимо нее он не смог, но и приблизиться тоже. Наталья была замужем. Зато, когда Антуан узнал, что модель развелась, тут же пригласил ее на свидание. Вот только французскому бизнесмену пришлось «побегать» за манекенщицей, чтобы та все-таки согласилась.

Кстати, со своей русской тещей Антуан Арно до сих пор так и не смог заговорить на «одном» языке. Француз-миллионер просто на дух не переносит кухню Лариса Викторовны. Камнем преткновения является холодец, который напоминает зятю-аристократу собачий корм. Но, может быть, со временем он привыкнет к домашней еде и даже ее полюбит? Все это мама Натальи Водяновой пообещала рассказать в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.

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