«Ее уже выставили из дома»: актер Станислав Эрдлей сбежал от беременной возлюбленной

Звезда отечественных сериалов прошел проверку на детекторе лжи. Родные молодой девушки Ксения Зыряновой потребовали, чтобы он купил квартиру для будущего ребенка, которого не собирается воспитывать.

Станислав Эрдлей появился на свет в Евпатории. Теперь он известный актер и живет в Москве. Не раз артист оказывался в провокационных ситуациях. Три года назад он заподозрил, что в роддоме его могли перепутать.

Эрдлей публично выяснял, родная ли мама его растила. Но его подозрения были ошибочными. Также его ранее уличали в изменах. Но теперь сам актер пришел в студи «На самом деле», так как мама его новой возлюбленной решила проверить его на детекторе лжи.

После смерти отца Станислав живет с мамой и сестрой, поэтому они были свидетелями его нового романа. Избранницей звезды стала Ксения Зырянова. Они познакомились на съемках, где она играла в массовке.

Потом молодые люди стали встречаться. Возлюбленная стала жить вместе с актером. Однако, когда она забеременела, вскоре Эрдлей уехал и перестал выходить на связь. Родные артист считают, что Ксения беременна не от него.

«Он обещал, что в дальнейшем свадьба будет. Про беременность я знала, когда ее уже выставили из дома. Она скрывала, что мама Стаса и сестра изводят ее там. Мы им не ровня и у нас статус ниже. Они так постоянно говорили. Что мы лимитчицы и что дочка моя уцепилась за их Стаса, чтобы продвинуться в шоу-бизнесе. Они сломали ей всю карьеру», — рассказала мама Зыряновой Екатерина.

«Они подливали ей в чай йод, чтобы был выкидыш. Они не хотели ребенка. Они обманывали Стаса и настраивали его против ее», — добавила она.

Когда в студии появился сам актер, то он заявил, что история обстояла иначе. Станислав отметил, что Ксения дома не убиралась, ничего не делала. Он признался, что мама жаловалась на будущую невестку. Эрдлей признался, что у него есть ребенок от прошлых отношений. Он признался, что тогда сомневался, что ребенок его. Теперь у него снова есть сомнения.

Проверка на полиграфе показала, что Станислав не блокировал возлюбленную в соцсетях, а также лично не выставлял Ксению на улицу. В студии появилась беременная Зырянова. Она пожаловалась, что родные актера над ней издевались и забирали в комнате.

И хоть Ксения ничего не требует, ее мама настаивает, чтобы артист купил своему будущему ребенку квартиру. В студии показали анализ крови, который указал на то, что она беременна. Однако эксперты заметили, что она путается в сроках беременности.

Экспертам удалось выяснить, что она не ждет ребенка. Прям в студии ей дали сделать тест на беременность, который оказался отрицательным. Удалось установить, что Ксения врала и никогда не была беременна. Оказалось, что на девушку давит ее мама, которая хочет, чтобы дочка стала успешной в жизни. Однако Эрдлея она по-настоящему полюбила, что показал детектор лжи.

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