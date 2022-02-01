Современная принцесса: Анна Заворотнюк в платье бэби-долл щегольнула в модных туфлях с каблучком «рюмочка»

Дочка актрисы из ситкома «Моя прекрасная няня» как две капли воды похожа на свою именитую маму.

Анастасия Заворотнюк всегда гордилась своими детьми и прислушивалась к их мнению. В одном из интервью актриса из ситкома «Моя прекрасная няня» призналась, что именно сын Майкл навел ее на мысль о том, чтобы она родила малыша мужу фигуристу Петру Чернышеву. Тогда в беседе с мамой юноша подметил, что отчим воспитал их с сестрой Анной. И конечно же, Петр заслуживает стать отцом собственного ребенка. Отказать Анастасия не смогла. Она подарила Чернышеву дочку Милу.

Анна хотя уже и выросла, очень привязана к своей именитой маме. К тому же, девушка унаследовала красоту и элегантность звездной родственницы. Многие поклонники не раз отмечали, что дочка Анастасии Заворотнюк как две капли воды похожа на свою маму. Анна очень любит изящные наряды. Так, в кафе на отдыхе дочка актрисы позировала в белоснежном платье бэби-долл с юбкой «солнце». Изюминкой образа стали модные розовые туфельки Барби с каблучком «рюмочкой».

«Наша поездка в Дубай в этом году была настоящим испытанием! Во-первых, мы должны были улететь несколько недель назад, но потом поняли, что случайно взяли билеты на февраль, пришлось менять. Во-вторых, за день до полета, я жутко отравилась, уже думала, что не смогу полететь. Но все хорошо, что хорошо кончается, в итоге мы здесь, в чудесном городе», — отметила Анна.

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