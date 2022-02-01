«Репетиция – любовь моя»: Юлия Проскурякова предстала без макияжа в кругу коллег-актеров

Молодой супруге известного композитора Игоря Николаева Юлии Проскуряковой явно недостаточно статуса просто жены знаменитого человека.

Она стремится к тому, чтобы стать самодостаточной личностью. Юлия Проскурякова уже успела заявить о себе, как о певице.

А теперь все ее силы брошены на то, чтобы завоевать славу актрисы. Юлия Проскурякова снимается в сериалах и играет в театре.

В частности, она задействована в постановке по пьесе Максима Горького «Дачники».

В сторис микроблога Юлия Проскурякова поделилась видео, которое сделала во время репетиции. Все происходит в неформальной обстановке. Слышно, как актеры шутят. При этом накрывается огромный стол.

«Репетиция — любовь моя», — подписала видео Юлия Проскурякова.

В кадре на мгновение появляется и она сама. Юлия корчит смешную рожицу. Видно, что на ее лице нет макияжа. Жена Игоря Николаева не боится выглядеть естественно и непосредственно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.