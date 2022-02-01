«Начал откладывать деньги»: сын Фриске решил съехать от отца в Калифорнию

Платону Шепелеву в апреле исполнится девять лет.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева уже начал проявлять подростковый характер. Платону в апреле исполнится девять лет и, похоже, что наследник певицы имеет твердый характер.

Ведущий рассказал, что его старший сын отлично катается на сноуборде, играет на гитаре, отрастил волосы и увлекается рок- и панк-музыкой. Кроме того, Платон по какой-то причине решил, что жить ему лучше подальше от папы — в США.

«Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший пока не торопится съезжать, ему еще не надоели московские зимы», — написал в личном блоге Дмитрий Шепелев.

«Дмитрий не перестает нас удивлять своими милыми шутками! А я жизнь прожила и не отложила на дом! Пожалуй, еще не поздно начинать!», «У меня старшая (11 лет) на бизнес копит», «Какое счастье, что у вас два сына, гордость, счастье, надежда и опора на долгие годы. Какой старший предприимчивый, молодец!», «Хорошая цель», — отреагировали на пост почитатели Шепелева.

Отметим, что марте прошлого года Дмитрий стал папой во второй раз. Сына Тихона ему подарила жена Екатерина Тулупова.

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