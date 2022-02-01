«Пусть жалеет, что упустил!»: Волочкова после расставания с бойфрендом показала фотосессию в белье

Анастасия Волочкова попрощалась со своим бойфрендом Сергеем Кузнецовым. Ведущая написала в личном блоге, что ему от нее нужен был лишь пиар и назвала его поступок предательством.

Сергей Кузнецов выдвинул свою версию происходящего. Он сказал, что балерина якобы совершила поступок, за который он простить не может. И поэтому написал ей, что между ними все кончено. На это Волочкова ответила в своем Instagram так: «Два взгляда на одну жизнь».

И хотя звезда призналась, что ей сейчас очень горько, она решила не унывать и показала в личном блоге фотосессию в нижнем белье. Многие подписчики Анастасии с восторгом приняли инициативу своей любимицы.

«Анастасия, у вас прекрасная фигура для вашего возраста, дай бог каждому», «Пусть бывший жалеет о том, что упустил такую красотку!», «Настюша, вы роскошная, милосердная, я от всей души желаю вам по-женски быть счастливой», «Очень красиво смотрится, но в любом случае она добрый и светлый человек, как ни крути, и наивный. Лучше быть такой, чем озлобленной», — написали люди в комментариях.

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