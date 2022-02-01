«Мне Афоня рубль должен!»: как выглядит старушка, на балконе которой снималась знаменитая сцена

Все происходило на третьем этаже обычного дома в Ярославле.

Знаменитая советская комедия «Афоня» с актером Леонидом Куравлевым в главной роли снималась в Ярославле. Об этом рассказали в программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1».

Корреспонденты канала наведались в Ярославль. Они побывали в доме, где снимался фильм «Афоня». Старушка, на балконе которой была разыграна знаменитая сцена на третьем этаже, еще жива.

«Леонов стоял на балконе на третьем этаже. У меня снимали фразу про «рубль должен». Старушка из Ярославля

Напомним, что фильм «Афоня» в 1975 году посмотрели в СССР 62 миллиона человек. Это один из шедевров советского кинематографа. Герой Леонида Куравлева вмиг стал народным.

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