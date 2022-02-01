Если запечатлеть счастье: младший сын Шепелева попал в кадр, когда нежно улыбнулся папе через окно

В конце марта прошлого года Дмитрий Шепелев стал второй раз папой. Первого сына Платона в 2013 году ему подарила Жанна Фриске, а Тихона родила жена ведущего Екатерина Тулупова.

Шоумен только недавно стал показывать публике снимки со своим младшим наследником, поэтому пока его редкие кадры имеют большой отклик у подписчиков Дмитрия.

В личном блоге он обнародовал фото с Тихоном, запечатленным в трогательный момент. Малыш увидел папу за окном и с улыбкой потянулся к нему маленькими ручками. Ведущий тоже сияет в кадре, не скрывая своих теплых эмоций. Поистине, именно так выглядит простое человеческое счастье.

Многие фолловеры были очарованы ребенком и заметили, что светлые волосы он унаследовал от мамы.

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