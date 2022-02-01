«За окном – зимний лес. Бабуси гуляли»: Федосеева-Шукшина – о своем пребывании в пансионате

По словам актрисы, она сама попросилась туда.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина по телефону со студией программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала о своем пребывании в пансионате.

«Я сейчас дома. В пансионате была три дня. Мне очень там понравилось. Никто меня не отправлял. Сама туда попросилась. Знаю, что там был Куравлев. Я захотела туда, где был Леня Куравлев». Лидия Федосеева-Шукшина

Как отметила Лидия Федосеева-Шукшина, в пансионате все прекрасно. «Обслуживание великолепное. Люди, которые заходили и здоровались, приносили мне завтрак, обед и ужин. За окном — зимний лес. Бабуси гуляли. Поддерживали, чтобы не упасть. Книги мне принесли из библиотеки. Все чисто и аккуратно», — заявила Лидия Федосеева-Шукшина.

Ранее прошел слух, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат определила дочь Ольга. Якобы сделала она это вопреки воле матери.

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