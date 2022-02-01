Миронова назвала себя «мамой-бабушкой» и призналась, что не планировала второго сына

Актриса Мария Миронова немало удивила публику, когда родила в 2019 году в 46 лет сына Федю от своего молодого мужа. Звезда не очень любит распространяться о личной жизни и не желает показывать супруга публике. Лишь сообщила, что он российский гражданин и бизнесмен, работает в международной компании.

Сейчас Миронова призналась изданию «Вечерняя Москва», что не планировала малыша.

«Так получилось, приняла это как огромный подарок судьбы», — сказала артистка.

Знаменитость не скрывает, что много чего услышала от врачей, однако все обошлось благополучно — малыш здоров. Правда, после родов ей пришлось долго восстанавливаться, да к тому же набрала вес.

Мария Миронова теперь иначе смотрит на свое материнство, совсем не так, как было со старшим сыном Андреем.

«В 45 я совершенно другая, чем была в 18. Я такая больше уже мама-бабушка. Со старшим я была более строгая. Балансировала между строгостью и дружбой, даже когда сын был очень маленький. Мечтала, как мы будем дружить, когда он вырастет. А сейчас я кайфую именно от того, что Федя — малыш, наслаждаюсь материнством», — разоткровенничалась дочь Андрея Миронова.

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