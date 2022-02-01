Кару Делевинь и Сиенну Миллер застали за поцелуями на вечеринке

Кара и Сиенна вместе провели вечер в баре Temple в Нью-Йорке. Очевидцы заметили, что они не только танцевали.

Кара Делевинь является одной из самых известных моделей в мире. Ее прозвали девушкой с волчьим взглядом. Благодаря запоминающему лицу она полюбилась модельерам и фотографам.

Кара украшала обложки глянца и дефилировала по подиуму. Поклонники также следят за ее личной жизнью. Она одно время встречалась с актрисой Мишель Родригес, а также два года длился ее роман с певицей Энни Кларк.

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Примечательно, что Кара даже состояла в отношениях с дочкой Майкла Джексона Пэрис, которая тоже строит карьеру модели. Но кажется, что теперь у нее новая пассия.

На днях звезду подиумов застали в баре Temple в Нью-Йорке. Там она веселилась в компании 40-летней актрисы Сиенны Миллер. Очевидцы видели, как они вместе танцевали. А потом Делевинь даже поцеловала свою подругу.

Теперь ходят слухи, что между ними романтические отношения. Но с ними также был мужчина.Не исключено, что он бойфренд Сиенны.

«Это больше похоже на свободные отношения или роман на одну ночь. Сначала Сиенна целовалась с парнем за столиком, а потом с Карой», — рассказал инсайдер сайту PageSix.

Пока сами звездные красотки не комментируют случившееся. Однако стоит отметить, что Делевинь не скрывают свою симпатию к женскому полу. А вот Миллер встречалась со многими знаменитыми мужчинами, включая Джуда Лоу.

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