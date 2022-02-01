«Хочется мечтать и строить планы»: жена Лещенко трогательно поздравила мужа с 80-летием

Лев Валерьянович женат на Ирине Павловне с 1978 года.

Льву Лещенко исполнилось 1 февраля 80 лет! В юбилей народного артиста его жена Ирина Павловна обратилась к мужу с трогательными словами в личном блоге.

«Сегодня родился человек, который стал для меня самым родным и близким, мой муж Лев Лещенко. Что такое любовь?

Может, время, проведенное вместе, может, поступки обыденные и незатейливые, которые делаешь не задумываясь, чтобы поддержать любимого. А может, это эмоции, которые перехватывают грудь, наполняют легкие воздухом, скатываются слезинками из глаз.

Или чувство — наполненность жизнью и радостью от предчувствий нового, когда хочется мечтать и строить планы, как пахнущий по весне воздух, когда мир наполняется запахами и все соединяется воедино, сердце и душа», — написала Ирина Лещенко.

Отметим, что союз Льва Валерьяновича и Ирины Павловны считается одним из самых прочных среди отечественных звезд. Они поженились в 1978 году и до сих пор сохранили теплые чувства по отношению друг к другу.

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