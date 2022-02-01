«Отправь Филиппу!»: Орбакайте в шелковом костюме оверсайз повеселилась с музыкантами на улицах Колумбии

Певица поделилась кадрами с прогулки по городу Картахена. Она привлекла внимание местных жителей.

Кристина Орбакайте является известной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. В прошлом году артистка много гастролировала и не раз появилась на красной дорожке.

Примечательно, что она каждый раз облачалась в женственные наряды. В свои 50 лет певица может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Звезда успевает не только строить карьеру, но уделять время родным.

больше по теме Новое путешествие: Орбакайте в клетчатом жакете и без укладки отметилась в аэропорту Майами Певица отправилась в Колумбию.

Свой отпуск Орбакайте провела в Майами с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Но накануне певица решила отправиться в путешествие. Она прилетела в Колумбию.

Российская артистка встретила китайским Новый год в городе Картахена. Примечательно, что на улице она привлекла внимание уличных музыкантов, которые сразу придумали про нее песню и сопровождали во время променада.

Кристина была в черном шелковом костюме оверсайз. Она сделала прическу с челкой-шторкой. Певица улыбалась и пыталась идти быстро. Ее друг был очень удивлен.

«Отправь Филиппу», — заявил он.

Так как Орбакайте дружит с Филиппом Киркоровым, то часто делится с ним яркими моментами из жизни. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие также остались в восторге от колумбийский музыкантов.

«Вы очень красивая», «Вас красиво встретили местные рэперы! Kristina superstar, super mam», «Как всегда, на стиле! Восхищаюсь! Так держать», «Вы как всегда естественны и прекрасны, умничка», «Какая вы красивая», «Вы знамениты везде, даже там», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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