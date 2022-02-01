«Он сходил к Богу»: Наталья Бондарчук рассказала о последнем исполненном долге Леонида Куравлева

Как отметила актриса, это был солнечный человек.

Актриса Наталья Бондарчук в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала об актере и его жизни.

«Та любовь, которая была проявлена в течение его жизни от зрителей и близких людей, — самая важная. Я видела его счастливое лицо, когда он сходил к Богу. В паломничество в Иерусалим. Он исполнил свой последний долг». Наталья Бондарчук

Как отметила Наталья Бондарчук, она была на днях в «Зуме» со своими учениками. «Все они плакали. Куравлев дал им радость. Человек, который подарил кусочек солнышка. Он солнечный человек. Он отвечал всегда улыбкой на улыбку. Это любовь навсегда. За гранью нашей физической жизни. Он с женой Ниночкой встретился», — заявила Наталья Бондарчук.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он умер от остановки сердца. Актер будет похоронен около жены Нина Васильевны на Троекуровском кладбище.

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