«Он замкнулся в себе»: Селезнева назвала Куравлева потерянным ребенком после смерти жены

Как отметила актриса, жизнь у актера в последние годы была скучная и неинтересная.

Актриса Наталья Селезнева в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала о жизни актера Леонида Куравлева после смерти жены Нины Васильевны в 2012 году.

«Когда умерла Нина, он превратился в потерянного ребенка. Вот как будто ребенок трех-четырех лет там, которого потеряли у метро. И вот этот ребенок стоит беспомощный с открытыми глазами и не понимает, что ему делать. Вот таким был Леня». Наталья Селезнева

По словам Натальи Селезневой, Леонид Куравлев со своими детьми не хотел общаться. «Он замкнулся в себе. Жизнь у него была скучная, грустная, одинокая, неинтересная. В связи с болячками. Сейчас он встретится с Ниной. Я хочу в это верить. Они объединятся. Очень был чистый человек», — заметила Наталья Селезнева.

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он умер от остановки сердца. Актер будет похоронен около жены Нина Васильевны на Троекуровском кладбище.

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