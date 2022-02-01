«Малыш, как ты быстро растешь»: Анатолий Руденко нежно обратился к дочери от Елены Дудиной

Милене в этом году исполнится уже десять лет.

Актер Анатолий Руденко в Instagram опубликовал фотографию со своей единственной дочерью Миленой. На кадре они находятся на яхте во время отдыха.

«Сегодня в День береговой охраны Индии особенно хочется сказать: «Малыш, как же быстро ты растешь. Как же хочется подольше оставаться с тобой ребенком! Бесконечно люблю тебя! Твой папа!» Анатолий Руденко

«Какая она у вас красавица», «Очень красивая фотография», — заявили в комментариях поклонники.

Напомним, что наследница у Анатолия Руденко родилась в браке с актрисой Еленой Дудиной. Милене летом этого года исполнится десять лет.

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