«Малыш, как ты быстро растешь»: Анатолий Руденко нежно обратился к дочери от Елены Дудиной

Актер Анатолий Руденко в Instagram опубликовал фотографию со своей единственной дочерью Миленой. На кадре они находятся на яхте во время отдыха.
«Сегодня в День береговой охраны Индии особенно хочется сказать: «Малыш, как же быстро ты растешь. Как же хочется подольше оставаться с тобой ребенком! Бесконечно люблю тебя! Твой папа!»
«Какая она у вас красавица», «Очень красивая фотография», — заявили в комментариях поклонники.
Напомним, что наследница у Анатолия Руденко родилась в браке с актрисой Еленой Дудиной. Милене летом этого года исполнится десять лет.
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