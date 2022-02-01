Лиза уже перетягивает внимание: Галкин поделился трогательным видео с маленькими двойняшками

Максим Галкин является известным артистом. Он давно стал богатым и знаменитым. Юморист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Пара живет в большом замке в деревне Грязь, где они растят детей.
Максим всегда мечтал именно о таком доме, но теперь признается, что порой ему хочется перебраться в современную квартиру. А вот двойняшки Лиза и Гарри играют в разных комнатах и часто гуляют в саду, поэтому всегда остаются довольными.
Примечательно, что Галкин зачастую показывает, как живет его семья. Недавно он катался с детьми на санках, а также устроил семейный ужин на кухне. Пугачева тоже попадает в объектив мужа.
На этот раз юморист поделился архивными кадрами с двойняшками, которые раньше не показывал. На них Гарри собирает игрушечный поезд и ставит на рельсы, а маленькая Лиза за ним наблюдает, красуясь с сумками.
«Это железная дорога», — пояснил мальчик папе.
«Гаррик, а что это синее?» — просила его сестра.
«Это вагон! И это вагон! А это электричество! А это станция», — сказал Гарри.
«А где сидеть можно, когда приезжает поезд?» — снова спросила Лиза.
«А здесь не такая станция. Это станция грузовая, там не перевозят людей. Это не пассажирский поезд. Ты что, любишь пассажирский?» — уточнил мальчик.
«Я люблю пассажирский» — с грустью заявила малышка.
«Но у меня нет пассажирского», — признался Гарри.
«Зато у меня есть супер электрический поезд, который едет по аттракционам. И я сделаю сегодня, я скручу его как угодно. Потом покажу, какой он будет у меня, когда соберу», — стала петь его сестра.
«Различия в грузовых и пассажирских перевозках. Гарика и Лизе здесь 4 года», — пояснил Галкин.
Поклонники пришли в восторг от ролика. Многие поразились тому, как Лиза похожа на маму. «Лиза — прирожденная звезда. Достойная смена растет Алле Борисовне!», «Лиза — актриса! Вся в мамочку!», «Какие разумные и непосредственные! Как здорово, что двое», «В любом возрасте Гарри и Лиза были умненькими и чудесными», — прокомментировали пост подписчики.
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