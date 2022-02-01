«Она будет хорошей мамой»: отец Рианны поделился эмоциями по поводу беременности дочери

31 января всемирно известная певица Рианна перестала скрывать свою беременность. А за день до того, как объявить поклонникам радостную новость, 33-летняя артистка поделилась ею со своим отцом Рональдом Фенти, прислав ему фотографии с округлившимся животиком.

«Я в восторге. Я так счастлив, что прыгал от радости. Я все еще так взволнован, — поделился папа звезды, живущий в Барбадосе, с изданием Page Six. — Рианна всегда говорила, что хочет детей, любит детей. Она всегда заботилась о детях своих двоюродных братьев. Она будет хорошей мамой».

Напомним, что отцом ребенка стал американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс), о романе Рианны с которым стало известно в 2021 году. Однако певица познакомила бойфренда со своим отцом еще в декабре 2020 года. Она привезла возлюбленного в Барбадос и сказала папе, что это «очень крутой парень», который ей нравится.

Добавим, что у Рианны долгие годы были сложные отношения с отцом, страдавшим от алкогольной зависимости. Певица даже подавала в суд на родителя — за то, что он неправомерно использовал ее имя в интересах собственной развлекательной компании. Но сейчас папа и дочь в хороших отношениях.

«Я просто на седьмом небе от счастья. Она прекрасна внутри и снаружи», — прокомментировал Рональд Фенти фотографии беременной Рианны.

Для суперзвезды это будет первый ребенок. Для ее бойфренда — тоже.

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