«С годами все больше похожа на Аллу!»: Орбакайте в сорочке с мордочкой тигра из блесток похвасталась модной челкой-шторкой

Кристина Орбакайте в своем микроблоге поздравила всех поклонников с годом Тигра. Для этого певица специально облачилась в черную сорочку с аппликацией из блесток и пайеток, из которых швея выложила мордочку главного символа Нового 2022 года — тигра. Особое внимание старшая дочка Примадонны уделила макияжу и прическе: она подкрасила губы малиновой помадой, а глаза подчеркнула тушью для ресниц и подводкой в восточном стиле. На скулы певица нанесла персиковые румяна, еще больше оттенив бледность мраморной кожи.

Кристина отдала предпочтение простой укладке — длинные белокурые локоны она собрала в пучок-дульку, оставив у лица модную челку-шторку. Такая прическа в фаворитах и у Аллы Пугачевой.

«С наступившим, наконец, Новым годом тигра! Пусть его полоски в этом году будут только яркими и светлыми!! С любовью», — отметила певица.

Ну а поклонники заметили, что с возрастом Кристина Орбакайте стала все больше походить на свою маму. От Аллы Борисовны она взяла все самое лучшее. «С годами все больше похожа на Аллу!», «Все лучшее взяла у Аллы!», «С мамой просто одно лицо», «Возраст не помеха выглядеть так элегантно», «Завораживает своей утонченностью», — пишут фолловеры.

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