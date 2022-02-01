«Также целовал свою Хюррем?»: Бергюзар Корель на прогулке нежно прильнула к Халиту Эргенчу

На этот романтический снимок отреагировала и Нур Феттахоглу, сыгравшая в турецком сериале «Великолепный век» фаворитку султана Сулеймана.

Бергюзар Корель в своем микроблоге поделилась редким свежим снимком с мужем. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» нежно прильнула к Халиту Эргенчу на прогулке, а тот одарил ее легким поцелуем в щеку. Эти милые проявления чувств не оставила без внимания и Нур Феттахоглу, которая вместе с Халитом снималась в сериале «Великолепный век». Актрисы сыграла фаворитку султана Сулеймана — Махидевран султан. Феттахоглу оставила в комментариях под снимком Бергюзар сердечко, поддержав, тем самым, парочку.

Не так давно актриса в третий раз стала мамой. У пары теперь помимо двух сыновей Али и Хана, есть дочка Лейла. Эта беременность стала для Корель незапланированной, но супруги сразу решили, что будут рожать.

«О! Махидевран заметила поцелуйчики?», «Также целовал свою Хюррем?», «А говорили, что Бергюзар сильно ревновала его к Мерьем… Еще бы такие взгляды посылал в ее сторону на съемках», «Такая милашка, но как поправилась после беременности!» — пишут фолловеры.

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