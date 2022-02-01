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«Также целовал свою Хюррем?»: Бергюзар Корель на прогулке нежно прильнула к Халиту Эргенчу

На этот романтический снимок отреагировала и Нур Феттахоглу, сыгравшая в турецком сериале «Великолепный век» фаворитку султана Сулеймана.

«Также целовал свою Хюррем?»: Бергюзар Корель на прогулке нежно прильнула к Халиту Эргенчу
Халит Эргенч и Бергюзар Корель. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Бергюзар Корель в своем микроблоге поделилась редким свежим снимком с мужем. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» нежно прильнула к Халиту Эргенчу на прогулке, а тот одарил ее легким поцелуем в щеку. Эти милые проявления чувств не оставила без внимания и Нур Феттахоглу, которая вместе с Халитом снималась в сериале «Великолепный век». Актрисы сыграла фаворитку султана Сулеймана — Махидевран султан. Феттахоглу оставила в комментариях под снимком Бергюзар сердечко, поддержав, тем самым, парочку.

Не так давно актриса в третий раз стала мамой. У пары теперь помимо двух сыновей Али и Хана, есть дочка Лейла. Эта беременность стала для Корель незапланированной, но супруги сразу решили, что будут рожать.

Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч и Бергюзар Корель
Бергюзар Корель нежно прильнула к Халиту Эргенчу, а тот ее поцеловал в щеку. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«О! Махидевран заметила поцелуйчики?», «Также целовал свою Хюррем?», «А говорили, что Бергюзар сильно ревновала его к Мерьем… Еще бы такие взгляды посылал в ее сторону на съемках», «Такая милашка, но как поправилась после беременности!» — пишут фолловеры.

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