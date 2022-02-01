«Мы замечательно пообщались»: Александр Жулин рассказал об отношениях с Дмитрием Песковым

Как отметил фигурист и тренер, у них нет недопонимания.

Фигурист и тренер Александр Жулин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с мужем бывшей жены фигуристки Татьяны Навки Дмитрием Песковым.

«Моя дочка Саша прекрасно себя ощущает у меня дома. Она дружна с моей нынешней женой Наташей, со всеми детьми, с собаками. Честно говоря, боюсь много об этом говорить, чтобы не спугнуть счастье. Таня Навка на моей свадьбе с Наташей не была. Это лишнее — ходить друг к другу на свадьбы». Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, он был не так давно на дне рождения своей старшей дочери. «Познакомился с Таниным супругом. Мы замечательно пообщались. Мы в прекрасных отношениях находимся. На шоу «Руслан и Людмила» всеми семьями сошлись. Я не исключаю, если у Нади, дочки Навки и Пескова, не пойдет одиночное катание, то я стану ее тренером в танцах на льду», — заявил Жулин.

Напомним, что Жулин и Навка были вместе 14 лет. Позже фигурист женился на Натальей Михайловой, а его бывшая жена вышла замуж за пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.