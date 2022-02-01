Вупи Голдберг поспешила извиниться за свои неосторожные слова о Холокосте

Оскароносная американская актриса Вупи Голдберг официально извинилась перед зрителями за свои неосторожные слова о Холокосте, сказанные в эфире ток-шоу The View.

«Давайте будем честны, Холокост не связан с расой. Тут дело не в расе. Дело не в расе. Речь идет о бесчеловечности человека по отношению к другому человеку», — заявила 66-летняя темнокожая артистка, добавив, что в данном случае имел место конфликт между двумя группами «белых» людей.

Однако слова звезды комедий тут же подверглись жесткой критике со стороны еврейского сообщества. Голдберг не стала играть с огнем и поспешила извиниться перед всеми, кого задело ее высказывание.

«В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост «не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к человеку». Я должна была сказать, что это касается и того, и другого, — написала актриса в «сториз». — Как сказал Джонатан Гринблатт из Антидиффамационной лиги, «Холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой». Я исправляюсь». «Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не иссякнет. Я сожалею о причиненной мною боли. Написано с моими искренними извинениями, Вупи Голдберг».

Напомним, что настоящая фамилия актрисы – Джонсон, а псевдоним Голдберг она взяла себе по совету матери, которая считала, что звездная фамилия должна быть еврейской. Однако евреев в роду у артистки не было. Вупи сыграла в десятках американских комедий, таких как «Действуй, сестра», «Сделано в Америке», «Рыцарь Камелота», «Крысиные бега» и многих других.

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