«Почему без «мажора»? Грустная»: Муцениеце в серебристом пуховике-дутике и лавандовой шапочке покрасовалась за городом

Судя по геолокации, вместе с детьми: девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией актриса из фильма «Тобол» провела уикенд в Калужской области. Семейство остановилось в уютном курортном отеле со SPA-центром. О своей отдыхе Агата Муцениеце поделилась с поклонниками в Instagram. Правда, многие подписчики актрисы обратили внимание на то, что актриса выглядела непривычно грустной и потерянной. Словно на отдыхе ей не хватало компании бывшего мужа Павла Прилучного.

«Самое главное в нашей жизни, это наверное впечатления и воспоминания. Все заметили, как мы любим вспоминать что-то из детства? Так вот, этот уикенд останется в моей голове, как что-то очень светлое, веселое и откуда-то из детства! Я надеюсь наши дети тоже будут его вспоминать с улыбками на лице. Спасибо за гостеприимство! Что немало важно, можно брать собак. Кефирчик наконец набегался, а вообще мы решили сюда вернутся летом! Место и правда идеальное для перезагрузки и отдыха семьей», — отметила Агата.

Кстати, актриса пополнила свой зимний гардероб ультрамодным серебристым пуховиком-дутиком, лавандовыми шапочкой и шарфиком.

«Почему без «мажора»? Грустная», «Одиноко? А зачем Пашку отдала «папиной дочке», «Хорошо, когда можно вот так уехать за город, насладиться тишиной и покоем», «Красотища вокруг!», «Ух, Агатушка! Какая у вас модная курточка», «Ну прямо-таки Снегурочка», «А где же ваш Дед Мороз? Остался с «папиной дочкой»? Мог бы с детьми побыть», «На природе? Кайф», — пишут фолловеры.

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