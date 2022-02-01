«Как не женюсь – все развод»: Жулин объяснил, почему 11 лет не брал в жены Михайлову

По словам фигуриста, молодая фигуристка все время ему тонко намекала.

Фигурист и тренер Александр Жулин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему 11 лет не женился на фигуристке Наталье Михайловой.

«Ну, во-первых, идиот. Во-вторых, боялся. Как не женюсь — все развод. Какой-то в этом есть подвох. Она мне тонко намекала. Говорила, что у нее в жизни не будет белого платья. Сказала: «Я никогда не смогу сказать, что замужем за этим человеком». Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, он стал анализировать, чем рискует. И понял, что ничем. «Сломался. И не жалею ни секунды. После свадьбы стало все только лучше», — заметил Александр Жулин.

Напомним, что у Александра Жулина и Натальи Михайловой двое общих детей. Жена младше своего мужа на 23 года.

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