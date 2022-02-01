«Подустали мы друг от друга»: Александр Жулин назвал причины краха брака с Татьяной Навкой

Как отметил фигурист и тренер, в какой-то момент он просто расслабился.

Фигурист и тренер Александр Жулин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвал причины краха брака с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

«Я в какой-то момент расслабился. Да и подустали мы друг от друга. Мы шесть лет готовились к Олимпиаде. Что-то такое произошло у нас в отношениях». Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, когда с Навкой все начало рушиться, в его жизнь пришла будущая третья жена Наталья Михайлова. «Я не мог глаз оторвать от Натальи. Когда первый раз ее увидел, то подумал, что лучше мне не брать пару Наташи Михайловой с ее тогдашним партнером. Боялся влюбиться. Таня в тот период стала ездить в турне. Это все начало нас как-то разделять. Произошло то, что всегда со мной происходит. Наташа в какой-то момент сама захотела меня поцеловать. Но я был женат тогда еще на Тане — отказал ей. Тяжело было уходить от Навки. Да еще и дочь все время говорила: «Папочка, когда ты придешь укладывать меня спать». Меня просто разламывало от этих слов», — заметил Александр Жулин.

Напомним, что Александр Жулин и Татьяна Навка были вместе 14 лет. Позже он женился на Наталье Михайловой, которая младше на 23 года. У них в брак родились две дочери.

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