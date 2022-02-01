«Это было помутнение рассудка. Таня плакала»: Жулин признался, что изменял Навке с Грищук

По словам фигуриста и тренера, это была самая большая ошибка в его жизни.

Фигурист и тренер Александр Жулин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что изменял олимпийской чемпионке Татьяне Навке с Оксаной Грищук.

«Мы познакомились с Таней на банкете после чемпионата мира в 1993 году. Я ошалел, что она тогда вытворяла на танцполе. Это сейчас она дива, а тогда была скромной девочкой. Она за один год поменялась и расцвела. Я влюбился. Таню отправили в Москву, но я к ней летал каждые выходные. Так длилось два месяца». Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, она стали жить в Америке. «Эти 14 лет жизни с Таней я вспоминаю очень тепло. Причем был период, когда я возвращался к Оксане Грищук уже будучи с Татьяной Навкой. Я тренировался с ней. Случился этот конфуз. Таня сильно плакала. Но я за одну ночь понял, что творю что-то непотребное. Это была огромная ошибка в моей жизни. Это было помутнение рассудка», — заявил Александр Жулин.

Напомним, что Александр Жулин и Татьяна Навка были вместе 14 лет. У них есть общая дочь Александра.

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