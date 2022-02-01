«Я с ребенком очень мало общаюсь»: Валерий Николаев — о пополнении в семье и отношениях с детьми

Валерий Николаев рассказал о пополнении в семье и отношениях с детьми. В том, что вновь стал отцом, актер признался в эфире одной из программ «Танцы со звездами». Радостное событие произошло летом минувшего года.

«Сын Никита у нас родился 13 июня. Поэтому тринадцатый сезон «Танцев со звездами» для меня счастливый. Первое время мы с женой, понятно, круглосуточно находились рядом с ребенком — все вместе уехали на дачу и там наслаждались жизнью с июня по ноябрь. Старшая дочь Даша приезжала в гости, знакомилась с братиком. А потом образовался проект», — поделился Николаев со «СтарХитом».

Сын стал вторым ребенком актера. У Валерия Николаева есть взрослая дочь Даша от брака с актрисой и режиссером Ириной Апексимовой. Весной этого года девушка выходит замуж за актера Егора Корешкова.

«Она по своим стопам пошла, тут с ней разговаривать было бесполезно. И я до сих пор убежден, что, если брать Ирину Апексимову и меня, то Даша талантливее нас обоих. Хвалят дочь заслуженно, думаю, ее ждет большое будущее. Она потрясающе сыграла в «Стилягах», там есть ее вокал, который неоспоримо прекрасен. А двигается Даша как профессиональная балерина, потому что шесть лет провела в этой сфере. Потом выбрала театр и перешла в другую школу, где училась последние 10-11-й классы. И правильно сделала. А что касается помощи, так какие родители не протежируют своих детей?» — рассказал артист.

Актер признался, что из-за съемок его постоянно нет дома, на что жена Эльмира Земскова реагирует негативно. Воспитание и уход за маленьким сыном легло полностью на нее.

«Да плохо она реагирует, семья страдает. Я с ребенком очень мало общаюсь, гулять с ним времени нет. Эльмира вот немного простыла, и два дня никто с сыном не выходил. У него же тоже график — прямо как у космонавта. Но работать надо. Супруга у меня на заслуженной пенсии — она воздушная гимнастка, 20 лет провела на высоте под куполом, поэтому я такой седой» — заключил Николаев.

Валерий Николаев участвует в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Актер признался, что подготовка к каждой программе отнимает по 5-7 часов в день, не считая дороги.

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