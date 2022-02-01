«Мы очень-очень разные люди»: Александр Жулин рассказал, почему не женился на Оксане Грищук

По словам фигуриста, именно любовные романы помешали ему в свое время выиграть Олимпиаду.

Фигурист и тренер Александр Жулин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не женился на фигуристке Оксане Грищук, ради которой бросил первую жену Майю Усову.

«Все были против этой истории. А я туда бросился, влюбился, но был наивен и примитивен. Я не допускал, что мы с Майей можем кому-то проиграть, но любил, конечно, Оксану. Я хотел двух детишек от нее. Но если разобраться в общем и целом, то я сделал правильное решение, что не связал с ней свою жизнь. Мы очень-очень разные люди». Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, все эти любовные истории не дали ему возможности выиграть в свое время Олимпиаду. «Момент моего проигрыша в жизни мне многое дал. Мы расстались с Оксаной. Она осталась в России, а мы с Майей уехали в Лейк-Плэсид», — заметил Александр Жулин.

Напомним, что Александр Жулин занимал второе и третье место на Олимпиадах в паре с Майей Усовой. Она была его первой женой. Детей в этом браке на свет не появилось.

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